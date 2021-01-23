Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
З Інституту раку вкрали інструментів для операцій на 10 млн гривень
З Інституту раку вкрали інструментів для операцій на 10 млн гривень
Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА вимагав відкат за виділення коштів лікарні на кисневе обладнання
Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА вимагав відкат за виділення коштів лікарні на кисневе обладнання
Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
Скорочення транзиту газу буде і без «Північного потоку-2»
Скорочення транзиту газу буде і без «Північного потоку-2»
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
Украина хочет продлить программу с МВФ
Украина хочет продлить программу с МВФ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні виявили 4 928 нових випадків ковіду, видужали 13 138 осіб

Найбільше нових хворих у Києві та на Львівщині.

За останню добу, 22 січня в Україні виявлено 4 928 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

За минулу добу госпіталізовано 1 862 особи, зафіксовано 116 летальних випадків, одужало – 13 138 осіб і здійснено 40 144 тестувань: методом ПЛР – 22 667 і методом ІФА – 17 477.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 536
  • Вінницька область – 178
  • Волинська область – 119
  • Дніпропетровська область – 342
  • Донецька область – 193
  • Житомирська область – 141
  • Закарпатська область – 160
  • Запорізька область – 339
  • Івано-Франківська область – 248
  • Київська область – 258
  • Кіровоградська область – 50
  • Луганська область – 42
  • Львівська область – 351
  • Миколаївська область – 215
  • Одеська область – 222
  • Полтавська область – 199
  • Рівненська область – 207
  • Сумська область – 89
  • Тернопільська область – 133
  • Харківська область – 325
  • Херсонська область – 97
  • Хмельницька область – 105
  • Черкаська область – 161
  • Чернівецька область – 163
  • Чернігівська область – 55

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 187 897 осіб, одужало – 942 107 осіб, летальних випадків – 21 778 і проведено 6 080 495 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, глобальний механізм щодо забезпечення доступності вакцин проти ковіду COVAX може бути запущений вже у лютому за умови завершення процедури підписання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.

Станом на 16 січня вакцинація від COVID-19 стартувала вже у 46 країнах.

Україна розраховує приєднатися до них у лютому, коли надійдуть перші партії вакцини в рамках ініціативи COVAX. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer. В цілому в рамках COVAX Україна може отримати 8-16 мільйонів доз вакцини (не обов'язково Pfizer). Україна розраховує отримати в рамках ініціативи COVAX три різні вакцини від ковіду.

Окремо Україна купила 1,9 млн доз китайської вакцини-кандидата від компанії Sinovac. Українська компанія "Лекхім" планує налагодити виробництво цієї вакцини у 2022 році. Але умовою для постачання цієї вакцини є її ефективність не нижче 70%. 

Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac демонструють ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% – у Бразилії. Висновок третьої фази клінічних досліджень від Sinovac очікуються найближчим часом. Якщо вона буде недостатньо ефективною, Україна отримає назад сплачені кошти

Поки що препарат від Sinovac дозволили до використання в Бразилії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також