За добу в Україні виявили 4 928 нових випадків ковіду, видужали 13 138 осіб

За останню добу, 22 січня в Україні виявлено 4 928 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
За минулу добу госпіталізовано 1 862 особи, зафіксовано 116 летальних випадків, одужало – 13 138 осіб і здійснено 40 144 тестувань: методом ПЛР – 22 667 і методом ІФА – 17 477.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 536
- Вінницька область – 178
- Волинська область – 119
- Дніпропетровська область – 342
- Донецька область – 193
- Житомирська область – 141
- Закарпатська область – 160
- Запорізька область – 339
- Івано-Франківська область – 248
- Київська область – 258
- Кіровоградська область – 50
- Луганська область – 42
- Львівська область – 351
- Миколаївська область – 215
- Одеська область – 222
- Полтавська область – 199
- Рівненська область – 207
- Сумська область – 89
- Тернопільська область – 133
- Харківська область – 325
- Херсонська область – 97
- Хмельницька область – 105
- Черкаська область – 161
- Чернівецька область – 163
- Чернігівська область – 55
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 187 897 осіб, одужало – 942 107 осіб, летальних випадків – 21 778 і проведено 6 080 495 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, глобальний механізм щодо забезпечення доступності вакцин проти ковіду COVAX може бути запущений вже у лютому за умови завершення процедури підписання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.
Станом на 16 січня вакцинація від COVID-19 стартувала вже у 46 країнах.
Україна розраховує приєднатися до них у лютому, коли надійдуть перші партії вакцини в рамках ініціативи COVAX. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer. В цілому в рамках COVAX Україна може отримати 8-16 мільйонів доз вакцини (не обов'язково Pfizer). Україна розраховує отримати в рамках ініціативи COVAX три різні вакцини від ковіду.
Окремо Україна купила 1,9 млн доз китайської вакцини-кандидата від компанії Sinovac. Українська компанія "Лекхім" планує налагодити виробництво цієї вакцини у 2022 році. Але умовою для постачання цієї вакцини є її ефективність не нижче 70%.
Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac демонструють ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% – у Бразилії. Висновок третьої фази клінічних досліджень від Sinovac очікуються найближчим часом. Якщо вона буде недостатньо ефективною, Україна отримає назад сплачені кошти.
Поки що препарат від Sinovac дозволили до використання в Бразилії.