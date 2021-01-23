За добу в Україні виявили 4 928 нових випадків ковіду, видужали 13 138 осіб

Найбільше нових хворих у Києві та на Львівщині.

За останню добу, 22 січня в Україні виявлено 4 928 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

За минулу добу госпіталізовано 1 862 особи, зафіксовано 116 летальних випадків, одужало – 13 138 осіб і здійснено 40 144 тестувань: методом ПЛР – 22 667 і методом ІФА – 17 477.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 536

Вінницька область – 178

Волинська область – 119

Дніпропетровська область – 342

Донецька область – 193

Житомирська область – 141

Закарпатська область – 160

Запорізька область – 339

Івано-Франківська область – 248

Київська область – 258

Кіровоградська область – 50

Луганська область – 42

Львівська область – 351

Миколаївська область – 215

Одеська область – 222

Полтавська область – 199

Рівненська область – 207

Сумська область – 89

Тернопільська область – 133

Харківська область – 325

Херсонська область – 97

Хмельницька область – 105

Черкаська область – 161

Чернівецька область – 163

Чернігівська область – 55

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 187 897 осіб, одужало – 942 107 осіб, летальних випадків – 21 778 і проведено 6 080 495 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, глобальний механізм щодо забезпечення доступності вакцин проти ковіду COVAX може бути запущений вже у лютому за умови завершення процедури підписання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.

Станом на 16 січня вакцинація від COVID-19 стартувала вже у 46 країнах.

Україна розраховує приєднатися до них у лютому, коли надійдуть перші партії вакцини в рамках ініціативи COVAX. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer. В цілому в рамках COVAX Україна може отримати 8-16 мільйонів доз вакцини (не обов'язково Pfizer). Україна розраховує отримати в рамках ініціативи COVAX три різні вакцини від ковіду.

Окремо Україна купила 1,9 млн доз китайської вакцини-кандидата від компанії Sinovac. Українська компанія "Лекхім" планує налагодити виробництво цієї вакцини у 2022 році. Але умовою для постачання цієї вакцини є її ефективність не нижче 70%.

Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac демонструють ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% – у Бразилії. Висновок третьої фази клінічних досліджень від Sinovac очікуються найближчим часом. Якщо вона буде недостатньо ефективною, Україна отримає назад сплачені кошти.

Поки що препарат від Sinovac дозволили до використання в Бразилії.