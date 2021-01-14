Україна в лютому отримає вакцину від ковіду, це може бути Pfizer, – Віктор Ляшко

Уже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм.

6 січня Україна отримала лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням підтвердити, що держава спроможна прийняти мРНК-вакцину, оскільки COVAX готовий уже найближчим часом доставити нам 100 000 доз (достатньо на 50 тис. людей). Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Повний текст інтерв'ю буде оприлюднено найближчим часом.

Уже 8 січня Україна відправила підтвердження готовності прийняти таку вакцину. Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech.

"Або Moderna, ще точно невідомо. Але швидше Pfizer, оскільки COVAХ працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, це Pfizer", - зазначив Ляшко.

Заступник голови МОЗ зазначив, що в межах COVAX будуть надходити й інші продукти. Раніше заявлялося, що ця ініціатива дозволить в Україну поставку препарату AstraZeneca, дослідження якого показали нижчу ефективність, ніж Pfizer (у середньому 70%, але залежно від дози може складати 62 та 90 відсотків).

"В лютому з’явиться вакцина і розпочнеться перший етап вакцинації. Буде створено 375 мобільних бригад, які будуть проводити щеплення. Вже 15 січня в нас буде поіменний список. Зараз працюємо з Національною службою здоров’я України та з Мінфіном, щоб оплачувати кожен укол. Знаємо попередній тариф, знаємо, як в електронній системі охорони здоров’я буде обліковуватись кожен провакцинований, яка після цього буде оплата, яка додаткова мотивація для бригади", - запевнив Ляшко.

Він також додав, що Україна нічим не ризикує у випадку з закупленою в Китаї вакциною від компанії Sinovac, ефективність якої дослідження в Бразилії показали на рівні 50,38%. Україна погодилася закупити цей препарат за умови ефективності від 70%.

Ефективність цієї вакцини оцінили також в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище - на 91%.

Нагадаємо, якщо ефективність третьої фази клінічних випробувань китайської вакцини буде нижчою від 70%, виробник поверне Україні кошти.

Сума угоди щодо вакцин складає 964 млн доларів. На цю суму Китай продасть Україні 1 913 316 доз для 956 658 пацієнтів. У вартість входить і доставка до Києва.

Перший етап вакцинації в Україні передбачає щеплення пріоритетних груп населення, зокрема медичних працівників. Ознайомитися з планом вакцинації можна тут. Першочергово вакцинуватимуть лікарів, які працюють з пацієнтами, хворими на ковід. Щеплення буде добровільним і оплачуватиметься державою.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцина Pfizer після виробництва заморожується та має зберігатися при температурі не вище за -70 градусів. Нею вакцинують у США, Великобританії, країнах ЄС та з лютого в Молдові.

16 листопада американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування. Перший проміжний аналіз включав 95 учасників із підтвердженими випадками COVID-19. При цьому в компанії заявили, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хворобу. Вакцинація цим препаратом, зокрема, йде у США, ЄС, вакцину схвалили в Канаді.

Глобальна ініціатива COVAX передбачає вакцинацію 20% населення. Для України це 8 млн. Оскільки від коронавірусу щеплять у два етапи, потрібно 16 млн доз.