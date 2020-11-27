Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення
В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення
Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках
Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках
НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів (оновлено)
НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів (оновлено)
Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП
Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

AstraZeneca проведе нові випробування "оксфордської" вакцини від коронавірусу

З’ясувалося, що вона стає ефективнішою, якщо спочатку ввести пів дози.

AstraZeneca проведе нові випробування "оксфордської" вакцини від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Британсько-шведська компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2 спільно з Оксфордським університетом, оголосила про початок нових, додаткових випробувань вакцини. Про це в четвер, 26 листопада, заявив керівник компанії Паскаль Соріо, передає DW.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

Критики "оксфордської" вакцини вказують на той факт, що вибірка піддослідних у другій схемі вакцинації була в кілька разів меншою. У нових випробуваннях AstraZeneca хоче сконцентруватися якраз на більш ефективному методі - коли пацієнтам спочатку вводять невелику дозу. За словами Соріо, ці дослідження можна буде провести досить швидко, оскільки вакцина в цілому вже довела свою ефективність.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що британський фармакологічний виробник AstraZeneca, який розробляє вакцину від коронавірусу, прогнозує отримання остаточних результатів випробувань препарату до кінця 2020 року. Перебіг клінічних випробувань випередив попередні прогнози. 

AstraZeneca – одна з 9 компаній, які зараз перебувають на третьому етапі клінічних випробувань вакцини від ковіду. Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.

У жовтні в МОЗ повідомили, що Україна у межах ініціативи COVAX може отримати вакцини від коронавірусу виробників AstraZeneca і Novavax.

Італійці зможуть купити дозу вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca менш ніж за три євро.

Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.

Уряд Великобританії попередньо замовив 100 мільйонів доз цієї вакцини, цього достатньо для імунізації 50 мільйонів людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також