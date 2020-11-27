AstraZeneca проведе нові випробування "оксфордської" вакцини від коронавірусу

З’ясувалося, що вона стає ефективнішою, якщо спочатку ввести пів дози.

Британсько-шведська компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2 спільно з Оксфордським університетом, оголосила про початок нових, додаткових випробувань вакцини. Про це в четвер, 26 листопада, заявив керівник компанії Паскаль Соріо, передає DW.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

Критики "оксфордської" вакцини вказують на той факт, що вибірка піддослідних у другій схемі вакцинації була в кілька разів меншою. У нових випробуваннях AstraZeneca хоче сконцентруватися якраз на більш ефективному методі - коли пацієнтам спочатку вводять невелику дозу. За словами Соріо, ці дослідження можна буде провести досить швидко, оскільки вакцина в цілому вже довела свою ефективність.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що британський фармакологічний виробник AstraZeneca, який розробляє вакцину від коронавірусу, прогнозує отримання остаточних результатів випробувань препарату до кінця 2020 року. Перебіг клінічних випробувань випередив попередні прогнози.

AstraZeneca – одна з 9 компаній, які зараз перебувають на третьому етапі клінічних випробувань вакцини від ковіду. Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.

У жовтні в МОЗ повідомили, що Україна у межах ініціативи COVAX може отримати вакцини від коронавірусу виробників AstraZeneca і Novavax.

Італійці зможуть купити дозу вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca менш ніж за три євро.

Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.

Уряд Великобританії попередньо замовив 100 мільйонів доз цієї вакцини, цього достатньо для імунізації 50 мільйонів людей.