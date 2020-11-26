У Києві виявили ще 1399 випадків захворювання на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували 1399 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 64 019. Захворіли:

809 жінок віком від 19 до 98 років

502 чоловіки віком від 18 до 90 рокiв

45 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 43 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Захворіли, зокрема, 65 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від COVID-19 померла 31 людина. Усього коронавірус забрав життя 1227 киян. Одужали минулої доби 505 мешканців столиці. Усього коронавірус подолали 21 942 киян.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, сьогодні Україна вперше перетнула позначку в понад 15 тисяч хворих на коронавірус за добу. 9 617 людей одужали, 225 померли.

Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада понад 743 тисячі інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більш ніж мільйон хворих.