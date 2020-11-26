Степанов підтвердив можливість локдауну
Степанов підтвердив можливість локдауну
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
​Корвет vs 266 км нового автошляху
​Корвет vs 266 км нового автошляху
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві виявили ще 1399 випадків захворювання на коронавірус

Померла 31 людина, одужало 505.

У Києві виявили ще 1399 випадків захворювання на коронавірус
Фото: Макс Требухов

У Києві минулої доби зафіксували 1399 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 64 019. Захворіли:

  • 809 жінок віком від 19 до 98 років
  • 502 чоловіки віком від 18 до 90 рокiв
  • 45 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 43 хлопчики від 1 місяця до 17 років. 

Захворіли, зокрема, 65 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від COVID-19 померла 31 людина. Усього коронавірус забрав життя 1227 киян. Одужали минулої доби 505 мешканців столиці. Усього коронавірус подолали 21 942 киян.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, сьогодні Україна вперше перетнула позначку в понад 15 тисяч хворих на коронавірус за добу. 9 617 людей одужали, 225 померли.

Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада понад 743 тисячі інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більш ніж мільйон хворих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також