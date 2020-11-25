Фотополімерна пломба - золотий стандарт в лікуванні карієсу

Появу фотополімерних пломб можна сміливо віднести до справжнього прориву стоматологічної науки. Адже саме фотополімерна пломба на сьогоднішній день являється золотим стандартом лікування карієсу і деяких інших патологій, що руйнують нормальну структуру зуба.
Використання фотополімерної пломби вимагає від стоматолога кропіткої роботи, адже недотримання техніки пломбування може призвести до різних ускладнень у пацієнта. Тому так важливо знайти для себе хорошого фахівця, який має достатній досвід в установці фотополімерних пломб. Якщо Ви потребуєте професійної консультації з приводу лікування карієсу, рекомендуємо звернутися в стоматологію «My Smile» в Ірпені. Стоматологи «My Smile» являються провідними фахівцями в сфері установки фотополімерних пломб в Україні і завжди готові надати кваліфіковану допомогу пацієнтам з Ірпеня та інших міст Київської області.
Що таке фотополімерна пломба
Фотополімерна пломба (світлополімерна пломба) - специфічний матеріал, штучно синтезований для застосування в стоматології. Світополімер має унікальні фізико-хімічні властивості. У стандартних умовах речовина знаходиться в напіврідкому гелеобразному стані, в той же час під впливом ультрафіолетових променів вона швидко переходить в тверду форму. Таку корисну властивість стоматологи успішно використовують для формування необхідної форми пломби.
Коли встановлюють фотополімерну пломбу?
Показаннями до установки фотополімерних пломб є:
· Поверхневий і глибокий карієс;
· Травми зубів;
· Заміна старих пломб;
· Тимчасове пломбування при запальних процесах.
Як встановлюють фотополімерну пломбу?
Постійна фотополімерна пломба встановлюється тільки при відсутності гострого запалення порожнини зуба і оточуючих тканин, а також інших протипоказань.
Пломбування включає наступні етапи:
1. зуба коффердамом;
2. Ізоляція і знеболювання зуба за допомогою місцевого анестетика;
3. Очищення каріозної порожнини від уражених тканин;
4. Нанесення адгезивного шару і установка органічної прокладки;
5. Пошарове нанесення фотополімера і опромінення УФ-лампою;
6. Створення правильної анатомічної форми коронки і ії завершальне шліфування.
Переваги фотополімерної пломби
· Можливість підібрати відповідний колір фотополімера під тон зубного ряду;
· Мінімальний ризик розвитку алергії на фотополімер;
· Можливість використовувати фотополімер і як постійну, і як тимчасову пломбу;
· Оптимальні фізичні властивості пломби для жувальних зубів;
· Непомітність при установці на передні зуби.
Встановити фотополімерну пломбу в Ірпені можна в стоматологічній клініці «My Smile». Стоматологи «My Smile» проведуть ретельну діагностику і призначать оптимальне лікування в індивідуаль
ному порядку. Записатися на консультацію до стоматолога в Ірпені Ви можете на офіційному сайті «My Smile», а також по телефону + 38-066-516-12-37.