Фотополімерна пломба - золотий стандарт в лікуванні карієсу

Появу фотополімерних пломб можна сміливо віднести до справжнього прориву стоматологічної науки. Адже саме фотополімерна пломба на сьогоднішній день являється золотим стандартом лікування карієсу і деяких інших патологій, що руйнують нормальну структуру зуба.

Використання фотополімерної пломби вимагає від стоматолога кропіткої роботи, адже недотримання техніки пломбування може призвести до різних ускладнень у пацієнта. Тому так важливо знайти для себе хорошого фахівця, який має достатній досвід в установці фотополімерних пломб. Якщо Ви потребуєте професійної консультації з приводу лікування карієсу, рекомендуємо звернутися в стоматологію «My Smile» в Ірпені. Стоматологи «My Smile» являються провідними фахівцями в сфері установки фотополімерних пломб в Україні і завжди готові надати кваліфіковану допомогу пацієнтам з Ірпеня та інших міст Київської області.



Що таке фотополімерна пломба

Фотополімерна пломба (світлополімерна пломба) - специфічний матеріал, штучно синтезований для застосування в стоматології. Світополімер має унікальні фізико-хімічні властивості. У стандартних умовах речовина знаходиться в напіврідкому гелеобразному стані, в той же час під впливом ультрафіолетових променів вона швидко переходить в тверду форму. Таку корисну властивість стоматологи успішно використовують для формування необхідної форми пломби.



Коли встановлюють фотополімерну пломбу?

Показаннями до установки фотополімерних пломб є:

· Поверхневий і глибокий карієс;

· Травми зубів;

· Заміна старих пломб;

· Тимчасове пломбування при запальних процесах.

Як встановлюють фотополімерну пломбу?

Постійна фотополімерна пломба встановлюється тільки при відсутності гострого запалення порожнини зуба і оточуючих тканин, а також інших протипоказань.

Пломбування включає наступні етапи:

1. зуба коффердамом;

2. Ізоляція і знеболювання зуба за допомогою місцевого анестетика;

3. Очищення каріозної порожнини від уражених тканин;

4. Нанесення адгезивного шару і установка органічної прокладки;

5. Пошарове нанесення фотополімера і опромінення УФ-лампою;

6. Створення правильної анатомічної форми коронки і ії завершальне шліфування.

Переваги фотополімерної пломби

· Можливість підібрати відповідний колір фотополімера під тон зубного ряду;

· Мінімальний ризик розвитку алергії на фотополімер;

· Можливість використовувати фотополімер і як постійну, і як тимчасову пломбу;

· Оптимальні фізичні властивості пломби для жувальних зубів;

· Непомітність при установці на передні зуби.

Встановити фотополімерну пломбу в Ірпені можна в стоматологічній клініці «My Smile». Стоматологи «My Smile» проведуть ретельну діагностику і призначать оптимальне лікування в індивідуаль

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