Незвичну акцію протесту намагалася провести оголена активістка перед будівлею Офісу президента у Києві. Вона вилізла на кулю і вигукувала "Геть насильство", повідомляє УНН.

"Вона підійшла до 2-го підїзду будівлі ОПУ близько 11:10. Оголилася та залізла на кулю, яка є частиною композиції вхідної групи будівлі. Дівчина вигукувала “геть насильство”. Активістку було затримано", - повідомляє агентство.

Наразі причина та конкретна мета акції не відомі.

"Можливо, такий перформанс був проведений у межах всесвітньої акції “16 днів проти насильства”, яка стартує саме сьогодні і спрямована на протидію домашньому насильству. Активістку вже порівняли з відомою картиною “Дівчина на кулі” роботи Пікассо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 квітня 2019 року активістка руху Femen роздяглася біля виборчої дільниці в Києві, де голосував тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський. Коли він зайшов на дільницю, вона зняла верхній одяг, залишившись у самих штанах, і кричала: "Досить ґвалтувати країну!"