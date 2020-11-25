В Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Вони стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.
Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.
Для водіїв та пасажирів
- Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати
- Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.
- Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.
Велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів.
Тепер пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Це зазначено в п.4.4 ПДР України.
Нагадаємо, з 19 листопада систему автофіксації порушень ПДР поширили на власників "євроблях".