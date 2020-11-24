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Український військовий помер після поранення снайпером у передмісті Авдіївки

Окупанти двічі порушили мирні домовленості.

Український військовий помер після поранення снайпером у передмісті Авдіївки
Фото: novostiua.net

Поранений снайпером в передмісті Авдіївки український військовий помер у лікарні. 

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що 24 листопада зафіксовано два порушення мирних домовленостей.

Неподалік Шумів російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї. На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер.

"Унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося. Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, додають у командуванні ООС.

Раніше 72-га ОМБР імені Чорних Запорожців повідомила, що ворожий снайпер у передмісті Авдіївки поранив військовослужбовця Операції об’єднаних сил. На момент повідомлення той перебував у важкому стані.

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