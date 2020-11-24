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Засновник Lviv Fashion Week загинув у ДТП

Львівський дизайнер потрапив під колеса авто на пішохідному переході.

Засновник Lviv Fashion Week загинув у ДТП
Фото: Твоє Місто

Львівський дизайнер Петро Нестеренко-Ланько загинув у ДТП на трасі Львів-Шегині.

Про це повідомляє Zaxid.net.

"На автодорозі Львів-Шегині на освітленому пішохідному переході водій автомобіля Nissan, мешканець м. Львова 1986 року народження, здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм помер на місці події до приїзду ШМД", - повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі суд вирішує питання обрання запобіжного заходу стосовно водія.

Нагадаємо, 13 листопада в Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані. За попередніми даними, таксист заснув за кермом.

11 листопада в Одесі авто влетіло в автобусну зупинку, постраждало 4 людей.

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