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В Одесі авто влетіло в автобусну зупинку, постраждало 4 людей (оновлено)

Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка.

В Одесі авто влетіло в автобусну зупинку, постраждало 4 людей (оновлено)
Фото з місця події
Фото: https://od.npu.gov.ua/

В Одесі автомобіль "Toyota" в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди. За попередніми даними, постраждало четверо людей. Їх забрала “швидка”.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції о 18:30.

"За наявною інформацією, кермувальник "Toyota", рухаючись по проспекту Небесної сотні, не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка. Зараз вони у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Фото: https://od.npu.gov.ua/

Фото: https://od.npu.gov.ua/

Зараз на місці події працюють поліцейські, обставини аварії встановлюються.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.

Оновлення. За даними поліції, ДТП сталося через іншу машину. Водій "Toyota" в'їхав у зупинку, намагаючись уникнути зіткнення з автомобілем "BMW", який здійснював розворот ліворуч.

"Водія "BMW", який перед ДТП здійснював маневр - розворот ліворуч, та з яким, зі слів кермувальника "Toyota", він намагався уникнути зіткнення, встановлено в м. Умань. Ним виявився 50-річний житель Хмельницької області. Зараз з обома чоловіками проводяться процесуальні дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада у Харкові на проспекті Науки автомобіль збив трьох пішоходів, які стояли на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги

За кермом авто перебував громадянин Єгипту.

Київський районний суд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 10,51 млн гривень.

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