Хакери заблокували роботу сайту уповноваженого ВР з прав людини

Денісова повідомила, що сайт не працює другий день поспіль.

Сайт уповноваженого Верховної Ради з прав людини вже два дні заблокований через хакерські атаки.

Про це омбудсман Людмила Денісова повідомила у вівторок, 10 листопада.

"Другий день поспіль заблокована робота сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини через чергові сторонні атаки...Через постійні хакерські атаки сайт уповноваженого залишається недоступним", - написала вона у фейсбуці.

Вона зазначила, що працівники відділу інформаційних систем і захисту інформації секретаріату Офісу омбудсмана зараз проводять відповідні технічні роботи.

"Всю актуальну інформацію читайте на публічних сторінках у Facebook та Telegram", - додала Денісова.

Нагадаємо, наприкінці вересня хакери атакували сайт Нацполіції і опублікували фейкові новини, зокрема про нібито аварію на Рівненській АЕС і загибель американських військових.