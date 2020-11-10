Астрономи відкрили нову планету завдяки радіосигналу

Вона розташована в сузір'ї Геркулеса за 212 світлових років від Землі.

Група астрономів за допомогою радіосигналу відкрила нову планету.

Про це повідомляє Sci-News.

Планета, якій дали назву BDR J1750+3809, - холодний "коричневий карлик". Вона розташована в сузір'ї Геркулеса за 212 світлових років від Землі.

Ця планета - перший космічний об'єкт, виявлений за допомогою радіотелескопа. До цього "коричневих карликів" знаходили за допомогою обсервації неба в інфрачервоному діапазоні.

"Радіохвилі, які випромінюються коричневими карликами, несуть інформацію про силу їхнього магнітного поля. До цього часу радіоспостереження могли вимірювати лише сильні магнітні поля, які приблизно в сто разів сильніші за магнітне поле звичайного магніту на холодильнику", - заявив учений Гаріш Ведантам із університету Гронінгена.

Нагадаємо, у січні космічний телескоп TESS виявив планету, розміри якої схожі з Землею і яка може бути придатною для життя. Планета обертається навколо своєї зірки, де умови можуть бути придатними, щоб допустити присутність рідкої води на поверхні. Планета може бути придатною до життя, оскільки за 11 місяців спостережень за її зіркою вчені не виявили там спалахів.