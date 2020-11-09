Суд заарештував чоловіка, який влаштував різанину у Кривому Розі

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

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Підозрюваного у вбивстві двох та пораненні восьми людей, яке сталося 7 листопада у Кривому Розі, взяли під варту в залі суду.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Сьогодні, 9 листопада, Центрально-Міський районний у м. Кривий Ріг суд обрав 29-річному чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу у Кривому Розі чоловік з ножем напав на перехожих та вбив двох чоловіків - 31 та 66 років. Ще 8 людей постраждали, серед них - 8-річний хлопчик.

Зловмисника затримали.

Нападнику повідомлено про підозру за ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.