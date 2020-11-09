Херсонський міський суд заарештував підозрюваного у зраді колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ Миколу Федоряна, якого напередодні затримали на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю.

Про це повідомляють на сайті Служби безпеки.

Контррозвідники СБУ затримали Федоряна на пропускному пункті "Каланчак". В окупованому Криму він був призначений "керівником управління транспорту". За даними слідства, Федорян сприяв незаконним збройним формуванням у проведенні протиправних дій проти українців, які проживають в АР Крим.

Під час затримання правоохоронці виявили в нього документи із доказами незаконної діяльності.

Фото: su.gov.ua

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Суд Херсона обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров додав, що Федорян - колишній заступник начальника Головного управління МВС України в АРК, полковник міліції у запасі.

Після окупації Російською Федерацією Криму в 2014 році він залишився працювати у ТОВ "Чорноморнафтогаз", яке було незаконно захоплено окупаційною владою півострова і перереєстровано за законодавством РФ під назвою "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз".

За даними прокуратури, Федорян щонайменше з березня 2019 року допомагав ФСБ РФ в організації незаконних обшуків у кримських татар, забезпечуючи силовиків автомобілями.

"Власне, для мене особисто, як для людини, яка неодноразово стикалася з Федоряном з протилежної сторони барикад на багатьох протестних акціях кримських татар у 2000-ні роки, немає нічого несподіваного. Негідник, який зробив собі кар'єру в українській міліції завдяки своїй запопадливості у незаконних переслідуваннях кримських татар, продовжив своє мерзенне заняття і з приходом російських окупантів. "Служимо Росії" відповідав Федорян на есемески феесбешників, які дякували йому після проведених погромів і обшуків у будинках кримських татар", - написав Чубаров у фейсбуці.

Нагадаємо, у вересні Державне бюро розслідувань назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму".