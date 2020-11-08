Резніков: влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінкордоні з Кримом через ковід

Влада готова розгорнути гуманітарні табори через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу та дефіцитом ліків на півострові.

Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адміністративному кордоні з Кримом через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу та дефіцитом ліків на півострові.

Про це міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив у програмі “Радіо Свобода”.

«Безумовно, ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ (на адмінкордоні Криму з Херсонською областю – КР) і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками», – зазначив він.

Резніков зазначив, що у спрощеному режимі приймаються гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій.

“А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей”, – додав міністр.

Нагадаємо, у представництві президента України в АР Крим заявили, що у Криму назріває справжня гуманітарна криза через пандемію COVID-19 та порушення державою окупантом (Росією )своїх обов'язків із захисту цивільного населення, включно із медичним забезпеченням.

На адмінкордоні з окупованим Кримом побувала Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, вона відвідала відвідала КПВВ "Каланчак" і КПВВ "Чаплинка".

Додамо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що саміт Кримської платформи відбудеться у Києві в травні 2021 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз готовий долучитися до формату "Кримської платформи".

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший – найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав та урядів. Другий – рівень очільників зовнішньополітичних відомств та міністрів оборони. Третій – міжпарламентський рівень. І четвертий – рівень неурядових експертів.

До роботи платформи також планують залучити експертів: представників громадських організацій, аналітичних та дослідницьких центрів, академічних установ.