Інфікованих коронавірусом норок виявили у США, Італії та Швеції

Мутації вірусу є загальними, часто нешкідливими, і не викликають серйозніших захворювань у людей.

Інфікованих коронавірусом норок виявили ще у США, Італії та Швеції.

Про це повідомило видання france24.com з посиланням на ВООЗ.

Раніше випадки інфікування у тварин зафіксували у Данії, Іспанії та Нідерландах.

Вчені кажуть, що мутації вірусу є загальними, часто нешкідливими, і не викликають серйозніших захворювань у людей.

Водночас данські медики непокояться, що цей штам, відомий як "Кластер 5", не інгібується антитілами тою ж мірою, що і звичайний вірус.

У ВООЗ вважають, що він може загрожувати ефективності вакцин, що розробляються у всьому світі. "Первинні спостереження свідчать про те, що клінічна картина, ступінь тяжкості та передача серед інфікованих схожі до інших вірусів SARS-CoV-2, що циркулюють у країні", - йдеться у заяві організації.

Так, цей штамп вірусу має поєднання мутацій, що раніше не спостерігались. “Наслідки виявлених змін у цьому варіанті ще недостатньо зрозумілі”, - попередили у ВООЗ.

Нагадаємо, Уряд Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкових шкурок, наказав знищити всі 17 мільйонів норок на звірофермах після виявлення випадків зараження мутованим вірусом серед тварин.

Там мутовану версію коронавірусу виявили у 214 людей.