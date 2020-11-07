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Голова адміністрації президента США захворів на коронавірус, – Bloomberg

Медоуз захворів на коронавірус “у колі близьких радників після виборів у вівторок”.

Голова адміністрації президента США захворів на коронавірус, – Bloomberg
Фото: glavcom.ua

Голова адміністрації президента США Марк Медоуз отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Медоуз захворів на коронавірус “у колі близьких радників після виборів у вівторок”.

Глава апарату Білого дому підтримував близький контакт з президентом США Дональдом Трампом, що також перехворів на коронавірус.

Також коронавірус виявили у помічника Трампа з передвиборчої кампанії Ніка Трейнера.

Нагадаємо, на початку жовтня прес-секретарка Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що отримала позитивний результат тестування на коронавірус.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала президента в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Тести на ковід також здали віцепрезидент США Майк Пенс і його дружина, а також голова Мінфіну США Стівен Мнучін. Їхні тести показали негативний результат

Держсекретар Майк Помпео, який перебував у європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. 

У липні коронавірусом заразилася радниця президента США Дональда Трампа Кімберлі Гілфойл. Вона є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.

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