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Словаччина вдруге проведе масове тестування на коронавірус

Тестування повторно проведуть приблизно на половині території країни, в регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді.

Словаччина вдруге проведе масове тестування на коронавірус
Фото: EPA/UPG

Словаччина упродовж 7 листопада вдруге протестує все населення на коронавірус.

Про це повідомляє Aktuality.

Тестування повторно проведуть приблизно на половині території країни, в регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді.

Влада хоче в цих зонах провести повторне тестування як спосіб виявлення нових інфекцій як через поширення вірусу, так і через можливі раніше неправильні результати тестів на антигени.

В другому раунді тестування зможуть брати участь і громадяни, які не мають сертифіката першого раунду комплексного тестування. 

Нагадаємо,  понад 3,6 мільйона мешканців Словаччини взяли учать у національній програмі тестування на коронавірус. Більше одного відсотка протестованих отримали позитивні результати тесту. У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримає негативний результат, зможе вільно пересуватися країною.

Як повідомляли, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян у віці від 10 до 65 років. Другий етап тестування запланований на 7-8 листопада.

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