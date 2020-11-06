Словаччина вдруге проведе масове тестування на коронавірус

Тестування повторно проведуть приблизно на половині території країни, в регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді.

Словаччина упродовж 7 листопада вдруге протестує все населення на коронавірус.

Про це повідомляє Aktuality.

Тестування повторно проведуть приблизно на половині території країни, в регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді.

Влада хоче в цих зонах провести повторне тестування як спосіб виявлення нових інфекцій як через поширення вірусу, так і через можливі раніше неправильні результати тестів на антигени.

В другому раунді тестування зможуть брати участь і громадяни, які не мають сертифіката першого раунду комплексного тестування.

Нагадаємо, понад 3,6 мільйона мешканців Словаччини взяли учать у національній програмі тестування на коронавірус. Більше одного відсотка протестованих отримали позитивні результати тесту. У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримає негативний результат, зможе вільно пересуватися країною.

Як повідомляли, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян у віці від 10 до 65 років. Другий етап тестування запланований на 7-8 листопада.