​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують

Пєсков запевнив, що 68-річний президент "не має проблем із здоров'ям та не збирається у відставку".

Британський таблоїд The Sun стверджує, що президент РФ Володимир Путін може піти у відставку на початку 2021 року через побоювання його близьких, що у нього хвороба Паркінсона.

Відповідна інформація із посиланням на власні джерела оприлюднена на порталі The Sun.

За даними видання, Путіна вмовляє піти у відставку колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента РФ. Окрім того, видання наводить приклади того, як Путін тримає ручку або чашку, у якій, як вважають джерела, могло бути знеболювальне, а також що він стискає підлікітник стільця, що може свідчити про відчуття болі.

The Sun зазначає, що чутки про підготовку відставки Путіна посилилися на початку тижня, коли в Держдумі РФ було запропоновано законопроєкт про "довічну недоторканність" для президента.

Фото: thesun.co.uk

Раніше російський професор Валерій Соловей також припустив, що у Путіна можуть бути симптоми хвороби Паркінсона. Соловей стверджує, що Путін має намір оприлюднити свої плани щодо передачі влади у січні наступного року. Професор також повідомив, що Путін невдовзі має призначити нового прем'єр-міністра, який може стане його наступником.

У Кремлі відреагували на статтю The Sun і назвали її чутками та нісенітницею. У коментарі ЗМІ прессекретарь Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що 68-річний президент "не має проблем із здоров'ям та не збирається у відставку".

Нагадаємо, Путіна обрали на посаду президента РФ у 2000 році. Після двох термінів на посаді він став головою уряду, а президентом став Дмитро Медведєв. У 2012 році Путіна знову обрали президентом, також він виграв президентські вибори 2018 року.

У липні 2020 року Путін підписав указ про публікацію нової Конституції РФ, яка дозволить йому залишитися при владі до 2036 року.

Чергові президентські вибори в Росії відбудуться в 2024 році. Путіну тоді буде 71 рік. Президентський термін в Росії - шість років, отож Путін, якщо доживе, у 2036 році йому буде 83.