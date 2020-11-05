Джихадист, який убив чотирьох і поранив 22 людей у Відні, діяв у той момент самостійно.

Серед затриманих у справі про теракт у Відні є громадяни Росії й інших країн.

Австрійська поліція заарештувала 14 осіб віком від 18 до 28 років за підозрою в причетності до терористичної організації, передає Радіо Свобода.

"Деякі з них мають громадянство інших країн, серед яких Бангладеш, Македонія, Туреччина та Росія", - повідомив керівник поліції австрійської столиці Герхард Пюрстль.

Міністр внутрішніх справ країни Австрії Карл Негаммер додав, що всі затримані у справі про теракт мають міграційне минуле, дехто не громадянин Австрії. Негаммер також повідомив, що джихадист, який убив чотирьох і поранив 22 людей у Відні, діяв у той момент самостійно.

Збройні напади сталися в шести місцях у Відні 2 листопада. Нападник відкрив вогонь із вогнепальної зброї по відвідувачах ресторанів, перехожих і поліцейських. Спочатку постріли пролунали біля головної міської синагоги, інші напади сталися також у центральному районі Відня.

Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".