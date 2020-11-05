Президент Польщі Анджей Дуда одужав від коронавірусу. Про це у середу, 4 листопада, повідомив його речник Блажей Спихальський, інформує Польське радіо.

Він зазначив, що Анджей Дуда, "як кожний заражений після завершення 10-денного періоду ізоляції, після двох негативних тестів на коронавірус вважається одужалим і тому може повернутися до праці".

24 жовтня президентський речник поінформував, що Анджей Дуда заразився коронавірусом. Тиждень тому президент Польщі сказав, що почувається добре і не має жодних симптомів зараження коронавірусу.

Епідеміологічна ситуація в Польщі погіршується. За минулу добу в країні було підтверджено понад 24 тисячі нових випадків COVID-19. Нові карантинні заходи в країні будуть впроваджені 7 листопада і діятимуть як мінімум до 29 листопада.