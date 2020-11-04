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Штаб Трампа вимагатиме перерахувати голоси у Вісконсині, де лідирує Байден

Вісконсін вважається одним з ключових для загальної перемоги на президентських виборах в США.

Штаб Трампа вимагатиме перерахувати голоси у Вісконсині, де лідирує Байден
Фото: EPA/UPG

Штаб чинного президента США Дональда Трампа вимагатиме перерахувати голоси в американському штаті Вісконсін.

Про це у Twitter повідомив представник штабу Трампа Тім Мертоу.

"Президент Трамп бачить достатньо підстав, щоб запросити перерахунок, і ми негайно це зробимо", - написав він.

Вісконсін вважається одним з ключових для загальної перемоги на президентських виборах в США, перемога там приносить 10 голосів вибірників. Наразі у цьому штаті лідирує суперник Трампа від демократів Джо Байден. Раніше аналітики "віддавали" штат Трампу. 

Байден також лідирує в Мічигані. Без хоча б одного з двох цих штатів Трампу може не вистачити необхідних 270 голосів для загальної перемоги.

Як відомо, голосування у США проходить в два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі. 

Джо Байден наразі випереджає нинішнього президента Дональда Трампа за підсумками голосування у штатах Віскосін і Мен.

Докладніше про перегони читайте у статті "Що потрібно знати про вибори у США".

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