Штаб Трампа вимагатиме перерахувати голоси у Вісконсині, де лідирує Байден

Штаб чинного президента США Дональда Трампа вимагатиме перерахувати голоси в американському штаті Вісконсін.
Про це у Twitter повідомив представник штабу Трампа Тім Мертоу.
"Президент Трамп бачить достатньо підстав, щоб запросити перерахунок, і ми негайно це зробимо", - написав він.
Statement from @BillStepien on Wisconsin recount request: pic.twitter.com/6YiNB8HRo6— Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) November 4, 2020
Вісконсін вважається одним з ключових для загальної перемоги на президентських виборах в США, перемога там приносить 10 голосів вибірників. Наразі у цьому штаті лідирує суперник Трампа від демократів Джо Байден. Раніше аналітики "віддавали" штат Трампу.
Байден також лідирує в Мічигані. Без хоча б одного з двох цих штатів Трампу може не вистачити необхідних 270 голосів для загальної перемоги.
Як відомо, голосування у США проходить в два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі.
Джо Байден наразі випереджає нинішнього президента Дональда Трампа за підсумками голосування у штатах Віскосін і Мен.
Докладніше про перегони читайте у статті "Що потрібно знати про вибори у США".