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У США біля Білого дому ножем поранили чотирьох людей

Постраждалі заявили, що вони є членамиугрупування The Proud Boys, що підтримує Трампа. 

У США біля Білого дому ножем поранили чотирьох людей
Фото: EPA/UPG

Жінка та три чоловіки постраждали внаслідок нападу з ножем в кількох кварталах від Білого дому в ніч після президенстьких виборів у США.

Постраждалі назвали себе членами правого угрупування, яке підтримує чинного президента Дональда Трампа - The Proud Boys. Вони заявили, що нападники були учасниками протестів Black Lives Matter, але офіціних підтверджень цього нема. Про це пише NBC.

Поки що нікого не затримали. Постраждалі з некритичними для життя пораненнями були госпіталізовані. 

За даними поліції, потерпілі та нападники почали сутичку біля 14-ої вулиці та Нью-Йорк Авеню близько 2:30. Правоохоронці розшукують двох чоловіків та жінку. Відомо також, що напад транслювався у прямому ефірі в соцмережах.

Місце злочину розташоване в кількох кварталах від Білого длму та шести кварталах від Black Lives Matter Plaza – центру найбільшої нічної демонстрації.

Нагадаємо, що 3 листопада в США відбулися президентські вибори. Штати продовжують підраховувати голоси, однак вже відомо, що Трамп лідирує в трьох з 13 хитких штатах. 

Дональд Трамп виступив із заявою після дня виборів нового президента. Він сказав, що явка на виборах були рекордною. Він стверджує, що "виграв скрізь", і буде звертатися до Верховного суду, бо підозрює своїх опонентів у шахрайстві. 

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