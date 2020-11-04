Італія вводить комендантську годину і напівлокдаун

Заходи будуть діяти з 5 листопада до 3 грудня.

Влада Італії посилює карантин на всій території країни та вводить комендантську годину.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Заходи будуть діяти з 5 листопада до 3 грудня. На всій території держави з 10 години буде діяти комендантська година. Після цього часу усі, хто виходить на вулицю, повинні мати підтвердження важливої причини - такими вважаються поїздка на чи з роботи, невідкладні обставини чи питання здоров’я.

Повністю закриваються музеї, виставкові зали, гральні зали та лотереї. Торгові центри повинні будуть закриватися у вихідні та передсвяткові дні. У вихідні буде дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, торговцям сигаретами та пресою. Бари та ресторани зачинятимуть о 18 годині.

Встановлюється обмеження заповненості громадського транспорту на 50% - як міського, так і регіонального.

Старша та вища школа, окрім рідкісних винятків, переходить на дистанційне навчання. Дитсадки, середню та початкову школу не закриватимуть.

У "червоній зоні" також закривають непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняють усі спортивні події. На відміну від весни, у регіонах найбільшого ризику не закриватимуть перукарні, дитсадки та початкові школи.

Заходи вводять на тлі нових рекордів захворювання на коронавірус за добу - 30 жовтня захворіли 31 084 людини. Це максимальний показник в Італії за час пандемії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня по всій Італії пройшли масові акції проти жорстких карантинних обмежень. Між мітингувальниками та поліцією відбулися сутички.

У Мілані поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Ті, у свою чергу, жбурляли в правоохоронців каміння і пляшки.

У Турині під час протестів розграбували кілька магазинів у центрі міста. Таксисти заблокували центральну площу Кастелло, а в Кремоні ресторатори били посуд перед префектурою. У Тревізо тисячі людей пройшли маршем по центру міста. Також протести пройшли в Неаполі і Генуї.

7 жовтня кабінет міністрів Італії ухвалив рішення продовжити надзвичайний стан через коронавірус до 31 січня. Залишаються чинними вимоги дотримуватися заходів запобігання коронавірусу, таких як соціальне дистанціювання принаймні один метр, носіння масок і часте миття рук, а також зобов'язання залишатися вдома за температури 37,5° або більше. Нові заходи містять зобов’язання носити маски на вулиці, а не лише в закритих громадських приміщеннях.