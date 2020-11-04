Волкер: Путін намагається зробити в Білорусі те, що й на Донбасі

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що президент Росії Володимир Путін намагається впливати на ситуацію в Білорусі.

Про це Волкер розповів в інтерв'ю "Прямому".

Він зазначив, що президент РФ у Білорусі намагається керувати розвідкою, управляти медіа і соціумом.

"Що президент Путін зробив на Донбасі, у нього це не вийде... Він намагається зробити це і в Білорусі. Намагається керувати розвідкою, управляти медіа і управляти соціумом. І він намагається зараз завоювати країну без введення військ. Це саме те, що він робить в Білорусі", - сказав Волкер.

"Дуже важливо, щоб голос білорусів був би почутий. Люди в Білорусі навіть не намагаються об'єднатися з Європейським Союзом. Все, що вони хочуть - це демократичного життя, справедливої і вільної демократії. І ми повинні цього також дотримуватися і допомагати їм в цьому ", - додав він.

Нагадаємо, раніше Волкер заявляв, що президент РФ Путін "дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є на сьогодні".

Після президентських виборів 9 серпня у Білорусі тривають протести. За цей час тисячі людей були затримані і побиті силовиками, щонайменше п'ять протестувальників загинули, десятки зникли. Ще наприкінці серпня Олександр Лукашенко заявляв про готовність до діалогу, але вказував, що "з вулицею за стіл переговорів не сяде". Тоді він пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, призовом до армії.

Крім того, Лукашенко заявлял, що домовився з Путіним, що РФ "за першого запиту" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.