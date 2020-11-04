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Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)

Для перемоги кандидат повинен набрати 270 голосів виборників.

Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп лідирує в ключових штатах на президентських виборах у США. Це Айова, Флорида, Джорджія, Північна Кароліна, Техас та Огайо.

Станом на 7-му ранку 4 листопада (за київським часом), Байден набирав 205 голосів виборників, в той час як чинний президент Дональд Трамп – 136, передає "Голос Америки".

За даними Associated Press, у Байдена – 223 голоси, у Трампа – 136. За даними CNN, у Байдена – 205 голосів, у Трампа – 136. За даними FOX News, у Байдена – 227 голосів, у Трампа – 210.

Оновлення 10:08. Відрив між кандидатами збільшився – Байден має 238 голосів, а Дональд Трамп – 213.

Фото: USA Today

Оновлення. Станом на 8:42 ранку за київським часом, Трамп має 213 голосів виборників, Байден – 224, свідчать дані USA Today.

Фото: USA Today

Для перемоги кандидат повинен набрати 270 голосів виборників.

Дональд Трамп народився 1946 року у місті Нью-Йорк. Навчався у військовій академії, відтак вступив до Університету Фродхем.

Кар'єру розпочинав у будівельній компанії свого батька. У 1974 році Трамп переміг у тендері та придбав готель Commodore для реконструкції, після чого зумів побудувати власну імперію нерухомості. 

У 2015 році він офіційно повідомив про намір балотуватися в президенти від Республіканської партії. У 2016 переміг на виборах та став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки. Він отримав 270 голосів колегії виборників.

Про те, що збирається брати участь в наступних виборах, Дональд Трамп заявив ще у 2018 році. Віцепрезидентом він знову обрав Майка Пенса

Остаточні результати виборів стануть відомі в грудні, після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, хто набере щонайменше 270 з 538 голосів виборників.

Як відомо, голосування у США проходить в два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі. Докладніше про перегони читайте у статті "Що потрібно знати про вибори у США"

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