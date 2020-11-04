Трамп заявив про спробу вкрасти "велику перемогу" на президентських виборах у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього намагаються "вкрасти" перемогу на виборах, але він не дозволить цьому статися.

"Ми на великій висоті, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм зробити це. Голоси не можуть бути підраховані після закриття виборчих дільниць!" - написав він у Twitter.

Трамп також пообіцяв пізніше зробити заяву.

"Велика перемога!" - додав він.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Раніше кандидат від Демократичної партії Джо Байден також заявив, що знаходиться "на шляху до перемоги" на виборах. "Я впевнений в тому, що ми йдемо до перемоги на цих виборах", - сказав Байден, звертаючись до своїх прихильників.

Нагадаємо, станом на ранок 4 листопада (за київським часом), Байден лідирує на президентських виборах у США, проте його відрив з Трампом скоротився.

При цьому чинний президент Трамп лідирує у шести ключових штатах.