За добу у світі зафіксували майже пів мільйона нових випадків COVID-19

Станом на ранок 4 листопада у світі зареєстрували 484 509 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Помер за добу 8 201 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Усього зафіксовано 47 854 042 випадки інфікування. Від ускладнень, спричинених вірусом, померли 1 220 535 пацієнтів.

Побороли хворобу і вилікувалися 34,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна - на 22-му місці світового рейтингу і на дев'ятому у Європі.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нові випадки COVID-19. У зв'язку зі зростанням кількості хворих уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня - з вечора п'ятниці до ранку понеділка.