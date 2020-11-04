В Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусу

За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 313 дітей та 408 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за останню добу біло госпіталізовано – 1514 осіб. 199 пацієнтів померло. Одужали - 7536 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856), Харківській області (850), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків).
За добу було здійснено 72442 тестування, в т. ч. методом ПЛР - 42 278, методом ІФА - 30 164.
За весь час пандемії в країні захворіло 420 617 осіб; одужало - 176 404. Померла від ускладнень захворювання – 7731 людина.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 40390 випадків;
- Вінницька область – 11363 випадки;
- Волинська область – 14544 випадки;
- Дніпропетровська область –16169 випадків;
- Донецька область – 12367 випадків;
- Житомирська область – 16200 випадків;
- Закарпатська область – 15470 випадків;
- Запорізька область – 11227 випадків;
- Івано-Франківська область –22047 випадків;
- Київська область – 17918 випадків;
- Кіровоградська область – 2730 випадків;
- Луганська область – 3988 випадків;
- Львівська область – 31639 випадків;
- Миколаївська область – 9027 випадків;
- Одеська область – 26332 випадки;
- Полтавська область – 10617 випадків;
- Рівненська область – 20300 випадків;
- Сумська область – 12776 випадків;
- Тернопільська область – 21332 випадки;
- Харківська область – 39559 випадків;
- Херсонська область – 4622 випадки;
- Хмельницька область – 17439 випадків;
- Черкаська область – 9898 випадків;
- Чернівецька область – 23296 випадків;
- Чернігівська область – 9367 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофи, і кожен несе особисту відповідальність за розповсюдження COVID-19.
Упродовж 2 листопада в Україні зафіксовано рекордні 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 346 дітей і 401 медпрацівник. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100. Степанов заявив, що коронавірус поширюється "просто в ураганному режимі".