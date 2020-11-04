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В Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусу

199 пацієнтів померло.

В Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусу
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 313 дітей та 408 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за останню добу біло госпіталізовано – 1514 осіб. 199 пацієнтів померло. Одужали - 7536 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856), Харківській області (850), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків).

За добу було здійснено 72442 тестування, в т. ч. методом ПЛР - 42 278, методом ІФА - 30 164.

За весь час пандемії в країні захворіло 420 617 осіб; одужало - 176 404. Померла від ускладнень захворювання – 7731 людина.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 40390 випадків;
  • Вінницька область – 11363 випадки;
  • Волинська область – 14544 випадки;
  • Дніпропетровська область –16169 випадків;
  • Донецька область – 12367 випадків;
  • Житомирська область – 16200 випадків;
  • Закарпатська область – 15470 випадків;
  • Запорізька область – 11227 випадків;
  • Івано-Франківська область –22047 випадків;
  • Київська область – 17918 випадків;
  • Кіровоградська область – 2730 випадків;
  • Луганська область – 3988 випадків;
  • Львівська область – 31639 випадків;
  • Миколаївська область – 9027 випадків;
  • Одеська область – 26332 випадки;
  • Полтавська область – 10617 випадків;
  • Рівненська область – 20300 випадків;
  • Сумська область – 12776 випадків;
  • Тернопільська область – 21332 випадки;
  • Харківська область – 39559 випадків;
  • Херсонська область – 4622 випадки;
  • Хмельницька область – 17439 випадків;
  • Черкаська область – 9898 випадків;
  • Чернівецька область – 23296 випадків;
  • Чернігівська область – 9367 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофи, і кожен несе особисту відповідальність за розповсюдження COVID-19.

Упродовж 2 листопада в Україні зафіксовано рекордні 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 346 дітей і 401 медпрацівник. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100. Степанов заявив, що коронавірус поширюється "просто в ураганному режимі".

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