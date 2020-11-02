У Києві ще 507 людей захворіли на коронавірус

У Києві за минулу добу зафіксували 507 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 38 745. Захворіли:

267 жінок віком від 18 до 83 років

88 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв

25 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.", - йдеться в повідомленні.

До лікарень міста минулої доби госпіталізували 38 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Померли 9 людей, одужали 12. Усього від коронавірусу в столиці 787 летальних випадків. Загалом коронавірус подолали 12 924 мешканці Києва.

"Не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1990 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. У важкому стані перебувають 504 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 784 людини. Під апаратами ШВЛ - 22 хворих. Іще 401 пацієнт - у лікарнях із підозрою на коронавірус", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 6 754 нові випадки захворювання на коронавірус, серед інфікованих - 271 дитина і 255 медпрацівників.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.