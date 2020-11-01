На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади

Чоловік помер через шість днів після переобрання на новий термін.

Учора у Львівській області помер 52-річний голова Мурованської ОТГ Зіновій Петрух.

Про це пише zaxid.net.

Чоловік помер через шість днів після переобрання на новий термін. Причина смерті Зіновія Петруха наразі не відома.

Зіновій Петрух народився 21 грудня 1967 року у с. Муроване, у 1988 році закінчив Львівський кооперативний технікум за спеціальністю молодший спеціаліст з права.

З 2010 року по 2017 рік був головою Сороки-Львівської сільської ради. З 2017 року очолював новостворену Мурованську ОТГ, до якої увійшли сусідні зі Львовом села Сороки-Львівські, Ямпіль, Гамаліївка, Муроване та Кам'янопіль.

На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року був переобраний головою Мурованської ОТГ як єдиний кандидат на цю посаду.

Нагадаємо, 28 жовтня від коронавірусної недуги помер чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ.

Також через коронавірусну хворобу помер міський голова Новгорода-Сіверського (Чернігівська область) Олег Бондаренко.