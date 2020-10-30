Обурення активістів спричинив перерозподіл коштів, які мали піти на реконструкцію лабораторії в Національному інституті раку, а пішли на дороги.

Сьогодні, 30 жовтня, біля Міністерства охорони здоров’я відбулась акція "Міністерство лікування асфальтом"з вимогою відставки голови МОЗ Максима Степанова та розслідування його недбалості правоохоронними органами.

Про це повідомляє організація "Пацієнти України".

Учасників акції обурив перерозподіл коштів, які мали піти на реконструкцію лабораторії у Національному інституті раку, а пішли на будівництво доріг.

"Через бездіяльність МОЗ від онкохворих пацієнтів забрали 104,5 млн гривень. Кошти, які були виділені для ремонту лабораторії Національного інституту раку, перерозподілили на дороги, шахти та на реставрацію навчальних закладів. Попри обіцянку міністра Степанова завершити будівництво лабораторії у 2020 році, МОЗ навіть не спромоглося вчасно провести необхідні процедури для освоєння коштів та проведення ремонту у лабораторії", - йдеться у повідомленні.

Активісти наголошують, що гроші у онкохворих пацієнтів забирають вже не вперше.

"З початку року у МОЗу є невикористані $26 млн, які були зекономлені на закупівлях онкологічних препаратів з бюджету 2019 року. Це величезна можливість для онкохворих отримати такі ліки, які раніше не закуповувались. Але з цих грошей постійно забирають частину коштів: $2,5 млн на COVID-19 на початку року, зараз - на вакцину для профілактики грипу. А тепер ще й з ремонту лабораторій забрали на дороги! Це нонсенс, коли закупівлі ліків провалені, пацієнти купують медикаменти за свої кошти - а МОЗ віддає свої гроші на дороги!", - зазначила Вікторія Романюк з громадськоъ організації "Афіна. Жінки проти раку".

До будівлі МОЗ принесли шматки асфальту як знак того, що асфальт замість таблеток скоро буде очікувати пацієнтів не лише з онкологією, а й усіх інших.

Фото: http://patients.org.ua

Фото: patients.org.ua

"На цьому тижні Міністерство ініціювало, а Кабмін ухвалив постанову, яка передає всі медичні закупівлі країни під ручне керування міністра та його команди. Маючи такий карт бланш, міністр Степанов може самостійно вирішувати якого кольору та у кого закуповувати пігулки. Це хрест на успішній антикорупційній реформі у сфері медзакупівель", - зазначає Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України".

Фото: patients.org.ua

Фото: patients.org.ua

Нагадаємо, Кабмін перенаправив 61,5 млн грн для онкохворих на ремонт доріг на Львівщині. В Уряді пояснили, що перерозподіл коштів дозволить реалізувати незавершений проект щодо діагностики онкологічних захворювань у 2021-му.

Крім того, 35 млрд із 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19, згідно з рішенням Кабміну, заплановано використати для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг. 27 жовтня у Мінфіні повідомили, що на будівництво і ремонт доріг використано 47% з виділених 35 млрд гривень.

Організації "Центрр протидії корупції" та фонд "Пацієнти України" заявили, що подають заяву до Державного бюро розслідувань щодо міністра Степанова. Заяву подають за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.