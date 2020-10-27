З фонду боротьби з коронавірусом витратили понад половину грошей

На будівництво і ремонт доріг використано 16,3 млрд грн (47%) з виділених 35 млрд гривень.

Станом на 23 жовтня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 34,1 млрд грн з 66 млрд грн. Це становить 52% від загальної суми.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"На сферу охорони здоров’я використано 5,8 млрд грн із передбачених 16,3 млрд грн або 35%. Зокрема, на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень витрачено 21 млн грн (виділено 100 млн грн); на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників витрачено 624 млн грн з передбачених 2,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

В Мінфіні також заявили, що на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 2,7 млрд грн з передбачених 6 млрд грн. Кошти, виділені на придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, поки не використовувались.

У сфері соціального захисту використано 9,3 млрд грн (89%) з передбачених 10,4 млрд грн.

На забезпечення правопорядку використано 2,4 млрд грн з 2,7 млрд грн (91%).

На будівництво і ремонт доріг використано 16,3 млрд грн (47%) з виділених 35 млрд гривень. На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій передбачено 1 млрд грн, із яких наразі використано лише 6 млн гривень.

На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 165 млн грн або 31%.

Нагадаємо, у вересні Кабмін ухвалив рішення про аудит Фонду боротьби із COVID-19.

У квітні в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу.

Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.

У липні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.