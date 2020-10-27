"Контейнерний термінал Одеса" завершив будівництво 4-го пускового комплексу контейнерного терміналу на Карантинному молу

В рамках міжнародного транспортного форуму TRANS EXPO-2020 в Одеському порту відбувся брифінг-презентація завершення компанією ДП «КТО» (дочірня структура німецького холдингу Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)) будівництва 4-го пускового комплексу нового контейнерного терміналу на Карантинному молу.

Цей проект - один з портів в морській галузі, який компанія реалізує спільно з Адміністрацією морських портів України (АМПУ). 4-й пусковий комплекс являє собою 6-смуговий майданчик для зберігання і обробки контейнерів, з усіма комунікаціями та освітленням, оснащений сучасними козловими контейнерними перевантажувачами на пневматичному ходу фірми Liebcherr. За даними німецької сторони, загальна сума інвестицій в даний об'єкт склала понад 20 млн євро.

"Сьогодні ми презентуємо успішну роботу чергового етапу інвестування в рамках проєкту розширення контейнерного терміналу на Карантинному молу, який дає нам «плюс» пропускної здатності терміналу в 300 тис. TEU, - заявив на брифінгу генеральний директор ДП «КТО» Анастас Коккін. - Завершення будівництва 4-го пускового комплексу - це ще один крок до нашого проєкту зі створення в Одеському порту високотехнологічного терміналу з пропускною спроможністю понад 1,2 млн TEU на рік. На сьогоднішній день німецькою стороною вже вкладено в проект більше 120 млн євро. Крім можливостей підвищення якості сервісу для клієнтів і досягнення максимальної ефективності і технологічності в роботі, «Контейнерний термінал Одеса» вкладає кошти в інноваційні технології. Так, в даний час реалізується проєкт впровадження сучасного веб-порталу для переходу на електронний документообіг і максимальної оптимізації процедур для клієнтів терміналу, включаючи кардинальне скорочення часу на оформлення в'їзду вантажного автотранспорту та інші переваги. Новий сервіс з використанням веб-порталу відповідає передовими європейськими стандартами і сертифікований Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України".

Компанія ДП «Контейнерний термінал Одеса» - беззмінний лідер портової перевалки контейнерів в Україні. За підсумками минулого року ДП "КТО" переробив без малого 5 млн т контейнерних і генеральних вантажів. При цьому контейнерів перевалено 391,4 тис. TEU (+ 15,8% до рівня 2018 г.).

"Останніми роками ми бачимо, як «Контейнерний термінал Одеса» диверсифікує свою діяльність, поряд з перевалкою контейнерів, пропонує клієнтам сервіс з перевалки генеральних і проєктних вантажів, практикує довантаження суден зерновими вантажами. Введення в дію 4 пускового комплексу нового контейнерного терміналу на Карантинному молу, що реалізується ДП «КТО» спільно з АМПУ, ще більш зміцнять конкурентні позиції Одеського порту на ринку контейнерної перевалки", - зазначив у своєму виступі Денис Карпов, заступник начальника адміністрації Одеського порту з операційної діяльності.

2020-й рік для суб'єктів транспортного бізнесу став роком непростих випробувань, спровокованих пандемією коронавируса. Незважаючи на це, німецький холдинг HHLA не змінює планів подальшого інвестування в економіку України. Так, крім інвестування в розширення контейнерного терміналу на Карантинному Молу, в цьому році німецькі партнери оголосили про створення «Української інтермодальних Компанії» (UIC), яка буде розвивати контейнерні залізничні перевезення, в т.ч. і з Одеського порту. Для цього «Контейнерний термінал Одеса» реалізує інвестиційний проєкт щодо подвоєння потужностей терміналу для обробки регулярних контейнерних поїздів.

На брифінгу 27.10.2020 р віце-президент з суспільно-політичним зв'язкам ДП «КТО» і ГамбургАмбассадор Світлана Ярова підтвердила незмінність курсу HHLA на розвиток своїх проєктів в Україні.

- Як почесний представник Вільного і Ганзейського міста Гамбург в Одесі хочу відзначити, що німецька компанія HHLA Гамбурзького порту з оборотом понад 1,25 млрд євро, є системним і найпотужнішим німецьким інвестором в морської транспортної галузі України. За 20 років тісної співпраці Одеси і Гамбурга були створені нові робочі місця з найвищою соціальною захистом, але і підтримувалися найважливіші взаємовигідні проекти Одеси та Гамбурга. А сьогодні, в складних економічних умовах, пов'язаних з епідеміологічною карантинної обстановкою, Гамбург не тільки не зупинив свої інвестиції, а й робить все можливе для збільшення вантажообігу та залучення нових клієнтів.

ДОВІДКА. ДП «Контейнерний термінал Одеса» (до 2017 року - ДП «ГПК-Україна») оперує контейнерним терміналом на Карантинному молу Одеського порту з 2001 року. Проєкт розширення терміналу компанія реалізує спільно з АМПУ в особі адміністрації Одеського порту з 2019 року. Перший і другий пускові комплекси проєкту, в який входять, в т.ч. нові державні причали 1-к і 2-к, введені в експлуатацію восени 2014 року. ДП «КТО» є одним з найбільших платників податків Одеського регіону: в 2018 р. до бюджетів усіх рівнів компанія перерахувала 390 млн. грн. За підсумками 2019 року «Контейнерний термінал Одеса» посів друге місце в міжнародному рейтингу лідерів Чорноморських контейнерних терміналів.