Голова Ради НБУ заявив, що за останні роки з України вивели $25 млрд на користь зовнішніх кредиторів

Глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що за останні 3,5 роки з України вивели понад $25 млрд на користь зовнішніх кредиторів.

Дивидендів на користь резидентів вивели на $8,5 млрд, відсотки за прямими інвестиціями - на 1,6$ млрд. При цьому надходження прямих іноземних інвестицій без реінвестування доходів склали $5,1 млрд. Про це Данлишин написав на своїй сторінці в Facebook.

"Близько 4/5 дивідендів на користь нерезидентів було виплачено до низькоподаткових юрисдикцій, серед яких вирізняються Кіпр та Нідерланди", - додав Данилишин.

За його даними, виплата резидентами України відсотків за кредитами від нерезидентів з 2017 року становила $8,6 млрд при тому, що близько 2/3 негарантованих довгострокових позик українським компаніям були надані резидентами Кіпру, Нідерландів та Британських Віргінських островів.

"Це свідчить про пов’язаність сторін цих операцій та спрямованість цих операцій на розмивання податкової бази та виведення прибутків за кордон. За портфельними інвестиціями виплата відсотків державним (облігації внутрішньої та зовнішньої позик) та приватним сектором становила за період 2017 - 2кв. 2020 рр. понад $6,4 млрд. Таким чином, лише за останні 3,5 роки вимивання капіталу з України на користь зовнішніх кредиторів перевищило 25 млрд доларів США!" - підсумував глава Ради НБУ.

Данилишн підкреслив, що стратегічному партнерству Укоаїни з МВФ нічого не загрожує, але Україна має відстоювати національні інтереси у питаннях співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Нагадаємо, президент Україна вважає, що держава на сьогодні не може відмовитися від кредитування з боку Міжнародного валютного фонду: "Сьогодні економіка так вибудувана в Україні, і вона так вибудовувалася, що ми без західних грошей не можемо прожити. Люди повинні про це знати. Тому було неможливо відмовитися від Міжнародного валютного фонду".