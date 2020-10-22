Без західних грошей не можемо прожити, - Зеленський про співпрацю з МВФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна на сьогодні не може відмовитися від кредитування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це він заявив в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

"Сьогодні економіка так вибудувана в Україні, і вона так вибудовувалася, що ми без західних грошей не можемо прожити. Люди повинні про це знати. Тому було неможливо відмовитися від Міжнародного валютного фонду”, - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вдячний МВФ за фінансову підтримку.

“Але коли ми говоримо, що якби в нас економіка була на висоті, ми могли б відмовитися від кредиту МВФ, і залучати гроші під конкретні інфраструктурні проєкти Світового банку, та інших установ фінансових світу. Але зараз в нас економіка слабка", - додав Зеленський.

Нагадаємо, МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $ 5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляду програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і четвертого - $980 млн.

Передбачалося, що віртуальна місія по першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня, проте цей план був порушений.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $ 350 млн від Світового банку і 600 млн євро від ЄС.

10 вересня представник МВФ не зміг назвати можливу дату місії для першого перегляду програми stand-by і виділення її другого траншу.

Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у МВФ немає претензій до того, як Україна виконує домовленості щодо структурних маяків чинної угоди stand-by, однак є питання до рішення Конституційного суду з приводу НАБУ.

Володимир Зеленський затримку траншу пояснює "протидією окремих людей".