​Зеленський: якщо не виконується Будапештський меморандум, Україна має право діяти на власний розсуд

Президент має свою стратегію з цього приводу, яку поки що він розкривати не буде.

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо такі міжнародні гарантії безпеки, як Будапештський меморандум 1994 року, не виконуються їх підписантами, то Україна має право чинити так, як вважає за потрібне, для свого захисту і безпеки.

Про це він заявив в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, передає "Інтерфакс-Україна".

Президент зазначив, що йому дуже важливо дізнатися думку громадян про доцільність підняття на міжнародному рівні цього питання, але свою стратегію подальших дій він поки розкривати не буде.

"Тому що це - комплексна робота, якою я займаюся. Я сьогодні займаюся тим, щоб відродити повністю державу Україна, самостійну, обороноздатну. Тому не випадково у нас з'являються військово-морські бази, не випадково я підписую стратегічні договори, яких не було й близько в України, на жаль... Я підписую з Великобританією, з Туреччиною, я хочу ще з кількома країнами це зробити ", - вказав він.

Зеленський вважає, що Україна в Європі повинна бути дуже сильною.

"Я вважаю, що наш флот повинен бути дуже міцним. Це частина цієї стратегії. Я впевнений, що всі підписані меморандуми і договори повинні виконуватися. І впевнений, що якщо вони не виконуються, Україна не повинна постійно стукати в двері і кричати: "Як так, не виконуються?" Я вважаю, дуже просто: не виконуються - ми маємо права тоді робити, як ми вважаємо. В цьому і є самостійність держави. Це моя думка", - сказав президент.

На думку Зеленського, в іншому випадку Україна і українці "сидітимуть не за столом європейських або світових країн", а будуть постійнопросити: "дайте ще кредит, дайте катер, дайте нам ще бронежилети, дайте нам ще маски, коли у нас COVID" .

Нагадаємо, питання "Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?" є одним з п'яти у переліку опитування Зеленського у день місцевих виборів 25 жовтня.

Нинішні кордони України були гарантовані з боку США, Великобританії і Росії відповідно до підписаного Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) 1994 року. У 2014 році Росія - одна з країн-підписантів меморандуму - анексувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. Росія заявляла, що дотримується Будапештського меморандуму тим, що не загрожує Україні застосуванням ядерної зброї.

При цьому допомога США і Великобританії в захисті територіальної цілісності України виявилася обмеженою. Зокрема, Україна почала отримувати летальну озброєння тільки після втрати значної частини своєї території.

Посол США Марі Йованович, однак, говорила, що США та Велика Британія повністю дотримуються Будапештського меморандуму. При цьому Британія також розглядає Будапештський меморандум як політичний, юридично не зобов'язальний документ.

Другий президент України Леонід Кучма у 2018 році назвав Будапештський меморандум однією з основних помилок, допущених владою за часів незалежності.