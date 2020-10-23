Об’єднана місія Америки та ЄС буде запорукою миру і стабільності в Європі, - Яценюк

Він наголосив на необхідності створення групи високого рівня, яка би мала на меті завершення історичного об’єднання Європи.

Розширення кордонів Європейського Союзу і розширення кордонів НАТО - це єдиний шлях досягнути миру і стабільності в Європі. Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, відкриваючи Спеціальний Київський Безпековий Форум 23 жовтня.

На його думку, це має бути головною метою об’єднаної місії ЄС і США.

“Україні потрібен триваючий мир. Мир на українських умовах. Мир не через капітуляцію та поневолення. Не через примирення на російських умовах. Мир виключно через те, щоби Україна повернула свої історичні, законні і легітимні території: Донецьк, Луганськ і Крим. Через те, щоб Україна отримала справжні, а не уявні гарантії безпеки, як було за Будапештським меморандумом. Мир через те, щоб Україна була єдиною, об’єднаною, сильною нацією”, - наголосив Арсеній Яценюк.

Голова КБФ наголосив, що мета нинішнього Форуму – це також звернення до європейських і американських партнерів.

“Вважаю, що настав час, щоби Європейський Союз і Сполучені Штати Америки прийняли рішення про створення групи високого рівня, яка би мала на меті завершення історичного об’єднання Європи. Це не щось на кшталт Об’єднаних націй. Це об’єднана місія Америки та Європи для досягнення і завершення уніфікації Європи”, - підкреслив він.

Арсеній Яценюк висловив сподівання, що така група з’явиться, в тому числі й після американських виборів.

“Зараз на порядку денному повинно стояти завершення історичного об’єднання Європи і запровадження всеохопного і триваючого миру в усій Східній Європі. Зупинка російської агресії і розширення кордонів вільного світу”, - наголосив лідер КБФ.