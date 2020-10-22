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Зеленський вважає, що транш від МВФ затримується через "окремих людей, які працюють проти держави"

"Я не хочу перед виборами називати їх прізвища".

Зеленський вважає, що транш від МВФ затримується через "окремих людей, які працюють проти держави"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявляє про виконання Україною усіх вимог Міжнародного валютного фонду і пояснює затримку траншу "протидією окремих людей".

Про це він заявив в інтерв'ю чотиром українським телеканалам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є вимоги МВФ. Я вважаю, що ми зробили все. Це моя особиста думка. Але я вважаю, і це правда, що як всередині країни, так і поза нею, є люди, які працюють проти держави. І вони, повірте мені, лобіюють свої інтереси, свою зацікавленість, щоб стабільності в Україні не було", - сказавпрезидент.

Зеленський не назвав прізвищ, але зазначив, що ці люди "сьогодні присутні в політиці".

"Я не хочу перед виборами називати їх прізвища. Я розумію, що вони роблять, і які кошти вони вкрали у держави і зараз їх витрачають на лобізм на Заході", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $ 5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляду програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і четвертого - $980 млн.

Передбачалося, що віртуальна місія по першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня, проте цей план був порушений.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $ 350 млн від Світового банку і 600 млн євро від ЄС.

10 вересня представник МВФ не зміг назвати можливу дату місії для першого перегляду програми stand-by і виділення її другого траншу.

Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у МВФ немає претензій до того, як Україна виконує домовленості щодо структурних маяків чинної угоди stand-by, однак є питання до рішення Конституційного суду з приводу НАБУ.

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