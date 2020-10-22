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Тимошенко: Україну потрібно вивести з пастки запозичень

В наступному році планується запозичити 702 млрд грн.

Тимошенко: Україну потрібно вивести з пастки запозичень
Фото: ba.org.ua

У внесенему проєкті бюджету на 2021 рік планується запозичити 702 мільярди гривень. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час пресконференції у Хмельницькому. За її словами, сьогодні в доходах бюджету – дві третини запозичень і лише одна третина доходів від податків з економіки.

"Це – пастка, з якої країну треба виводити якнайшвидше", - вважає Тимошенко.

"Державний аудит НАК «Нафтогаз» встановив, що з України виведено 225 мільярдів гривень. Але якщо ми повернемо ці гроші, якщо ми з усіх державних монополій заберемо прибуток так, як це раніше забирали, якщо ми закриємо колосальну контрабанду, яка йде через кордон України, то ми зможемо наповнювати бюджет країни коштами. Просто треба припинити прикривати корупціонерів і направили ресурси країни службу державі", – зазначила Голова «Батьківщини».

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