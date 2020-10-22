ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
ГоловнаПолітика

Зеленський на Волині доручив до літа побудувати дорогу до Шацьких озер

Також глава держави відвідав Вербківський навчально-виховний комплекс.

Зеленський на Волині доручив до літа побудувати дорогу до Шацьких озер
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з офіційним візитом у Волинській області, поставив завдання до літа завершити спорудження дороги до Шацьких озер.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Давайте так, щоб до літа все зробити. Все-таки, Шацькі озера – це один з найкращих українських туристичних "магнітів", - сказав Зеленський.

Фото: пресслужба Офісу президента

Під час візиту до Волинської області президент ознайомився з перебігом ремонтних робіт на ділянці автодороги М-07 Київ ‒ Ковель ‒ Ягодин (на Люблін), що здійснюється в межах програми "Велике будівництво".

Також Зеленський відвідав Вербківський навчально-виховний комплекс.

Фото: пресслужба Офісу президента

Вчителі попросили президента посприяти виділенню необхідних коштів для другої черги ремонту. Йдеться про капітальний ремонт, утеплення стін, перекриття даху, а також реконструкцію навчальних приміщень для дошкільної та початкової освіти. На це потрібно понад 30 млн грн.

Фото: пресслужба Офісу президента

"Давайте нам пропозиції – ми внесемо в програму на 2021 рік. Дійсно хочеться, щоб не було недобудів. Хочеться допомогти всім маленьким дітям. Тому обов'язково допоможемо", – сказав глава держави.

Фото: пресслужба Офісу президента

Нагадаємо, сьогодні Зеленський змінив керівників СБУ у трьох областях, в тому числі й у Волинській. Указом №464/2020 звільнено Павла Данюкова з посади начальника Управління СБУ у Волинській області та призначено на це місце Миколу Лисенка (указ №465/2020).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також