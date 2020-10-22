Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з офіційним візитом у Волинській області, поставив завдання до літа завершити спорудження дороги до Шацьких озер.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Давайте так, щоб до літа все зробити. Все-таки, Шацькі озера – це один з найкращих українських туристичних "магнітів", - сказав Зеленський.

Фото: пресслужба Офісу президента

Під час візиту до Волинської області президент ознайомився з перебігом ремонтних робіт на ділянці автодороги М-07 Київ ‒ Ковель ‒ Ягодин (на Люблін), що здійснюється в межах програми "Велике будівництво".

Також Зеленський відвідав Вербківський навчально-виховний комплекс.

Фото: пресслужба Офісу президента

Вчителі попросили президента посприяти виділенню необхідних коштів для другої черги ремонту. Йдеться про капітальний ремонт, утеплення стін, перекриття даху, а також реконструкцію навчальних приміщень для дошкільної та початкової освіти. На це потрібно понад 30 млн грн.

Фото: пресслужба Офісу президента

"Давайте нам пропозиції – ми внесемо в програму на 2021 рік. Дійсно хочеться, щоб не було недобудів. Хочеться допомогти всім маленьким дітям. Тому обов'язково допоможемо", – сказав глава держави.

Фото: пресслужба Офісу президента

Нагадаємо, сьогодні Зеленський змінив керівників СБУ у трьох областях, в тому числі й у Волинській. Указом №464/2020 звільнено Павла Данюкова з посади начальника Управління СБУ у Волинській області та призначено на це місце Миколу Лисенка (указ №465/2020).