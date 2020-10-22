"Слуга народу" готова до "ситуативних союзів" на місцях після виборів

"Тому що наші кандидати в мери конкурують з конкретними результатами навіть не чинних глав міст чи громад - вони конкурують з результатами успішної реформи".

Кандидати в мери від "Слуги народу" від початку програвали чинним мерам українських міст на місцевих виборах.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку та початковий ідеолог партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Нічого не будемо робити, ми спокійно до цього (результатів місцевих виборів. - Ред.) будемо ставитися. Я до цього ставлюся спокійно. Від початку було абсолютно зрозуміло, що, почавши підготовку до виборів улітку, ми не переграємо чинних мерів. Тим більше, вони за останні роки отримали приголомшливі можливості в умовах децентралізації. Тому незалежні кандидати не мають жодних шансів, як і кандидати від інших партій теж. Тому що наші кандидати в мери конкурують з конкретними результатами навіть не чинних глав міст чи громад - вони конкурують з результатами успішної реформи. У цьому сенсі політичної конкуренції тут нема. А така конкуренція на місцевому рівні з'явиться, думаю, вже в наступному політичному циклі", - зазначив Потураєв.

За його прогнозами, на заході України фракції СН будуть у меншій кількості. У центрі - зайде більше людей.

"Але це ніякий не програш... Думаю, на місцях складатимуться ситуативні союзи. Але не коаліції. Адже коаліція створюється тільки в парламенті. У місцевих радах цього нема. Хоча навіть у парламенті, як відомо, за наші законопроєкти голосує і "ЄС", і "ОПЗЖ". А в деяких випадках з нами голосує тільки "ЄС", а ОПЗЖ - не голосує. Або навпаки. Тож конфігурації, які складуться у місцевих радах, будуть різними", - вважає він.

Потураєв підкреслив, що місцеві вибори - не та історія, коли ти можеш дозволити собі бути популістом.

"Це тобі не парламентська трибуна, де можна нести політиканське безглуздя. Якщо в міськраді, в обласному центрі чи місті провалиш голосування, і люди залишаться без дороги, освітлення чи води, то вони самі швидко тебе знайдуть. Хто з депутатів на місцевому рівні ризикне на себе взяти таку відповідальність? Хотів би подивитися на цих самогубць?" - зазначив Микита Потураєв.

Нагадаємо, що народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олександр Качура вважає, що після місцевих виборів політсила співпрацюватиме з партією "Опозиційна платформа – За життя".

Він також зазначив, що в західних областях велика підтримка може бути у партії "Євросолідарність", однак, оскільки ця політсила є опонентом "Слуги народу", то, на думку Качури, "люди не сприймуть будь-яку співпрацю з нею".

Качура також не виключає "конструктивної роботи" з ВО "Батьківщина", щодо "Голосу" у нього "є сумніви".