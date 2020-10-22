Зеленський змінив керівників СБУ у трьох областях

Кадрові зміни глава держави провів у Сумській і Волинській областях, а також у Криму.

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки України у Волинській, Сумській областях і в Криму.

Відповідні укази розмістили на сайті Офісу президента.

Глава держави звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим (указ №462/2020) і призначив на цю посаду Олега Кулініча (указ №463/2020).

Указом №464/2020 звільнено Павла Данюкова з посади начальника Управління СБУ у Волинській області та призначено на це місце Миколу Лисенка (указ №465/2020).

Також Зеленський звільнив Олега Салюка з посади начальника Управління СБУ в Сумській області (указ №466/2020) і призначив на цю посаду Руслана Григоренка (указ №467/2020).

Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України (ЦСО "А", або "Альфа"). Центр спецоперацій "А" очолив Сергій Дусик.