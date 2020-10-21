Луценко: перенесення другого туру виборів обернеться хаосом на місцях

Намір скасувати другий тур місцевих виборів у період карантину з'явився через "очевидний програш "Слуги народу" у боротьбі за крісло мера Києва та інших міст-мільйоників. Про це заявив екснардеп та громадський діяч Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook

"Нарешті "слуги" учудили те, що я очікував. Бачачи свій очевидний програш у боротьбі за крісло мера Києва (а також УСІХ міст-мільйонників), вони на невизначений термін хочуть зупиняти вибори - скасовують другий тур місцевих виборів у період карантину", - написав Луценко

За словами Луценка, така постанова - удар не тільки по легітимності місцевої влади, а й взагалі по її здатності працювати. Як зазначає Луценко, річ у тім, що стаття 42 закону «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що як тільки оберуть нову місцеву раду, старий голова мусить іти, його повноваження припиняються у перший день засідання новообраного складу.

"Звісно, "слугам" це вигідно – у нових радах вони здебільшого отримають більше, ніж зараз, і за відсутності легітимного міського голови вони на певний відсоток почуватимуться сильніше. Але якщо не буде мера, а буде лише рада і секретар, котрий виконує обов’язки мера – уявіть, який хаос настане на місцях", - резюмує Луценко.