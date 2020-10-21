Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР

Кабінет міністрів зняв гриф секретності з низки документів часів СРСР, які були прийняті у 1937-1987 роках.

Відповідне розпорядження з’явилося на сайті уряду.

"Міністерством оборони України сформовано перелік актів Ради Народних Комісарів УРСР, Ради Міністрів УРСР та додатків до них, виданих у 1937-1987 роках. Зазначені акти мають гриф секретності "совершенно секретно", "секретно", що не відповідає законодавству України з питань таємниць", - йдеться у пояснювальній записці.

Відомо, що ухвалене розпорядження уряду погоджено з низкою міністерств і відомств, а також із Центральним архівом вищих органів влади та управління.

Розсекречені документи стосуються, зокрема, відведення земельних ділянок для потреб Наркомату Оборони, відновлення права на користування земельними ділянками Київському, Харківському та Львівському військовим округам, розпоряджень Ради Міністрів УРСР тощо.

Нагадаємо, у червні архів СБУ розсекретив документи про будівництво та аварію на ЧАЕС.