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Проведення "опитування Зеленського" фінансуватиме партія "Слуга Народу"

 Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. 

Проведення "опитування Зеленського" фінансуватиме партія "Слуга Народу"
Фото: EPA/UPG

Так зване опитування президента Володимира Зеленського, що відбудеться у день місцевих виборів 25 жовтня, фінансуватиме партія "Слуга Народу".

Рішення про це було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня. Про це політсила повідомила на своєму каналі в Telegram.

"Чи це законно? Так. «Слуга Народу» не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", - йдеться в повідомленні.

Яка саме компанія проводитиме соцопитування - не повідомляється. 

У СН зазначили, що це не є політичною агітацією.

"Під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за «Слугу Народу» або ж за окремих кандидатів на виборах. Члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів", - зазначили в політсилі.

Метою опитування партія назвала те, що його проведення є одним із пунктів передвиборчої програми партії щодо розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні. 

"Усі витрати, пов’язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК. Підкреслимо, що мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія «Слуга Народу» відмовилася від державного фінансування та передала ці кошти на боротьбу з COVID-19", - додали в "Слузі народу".

Нагадаємо, раніше в СН говорили, що опитування Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.

Минулого тижня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, решту чотири називали по одному кожного наступного дня. Повний перелік запитань можна дізнатися тут

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України. В Офісі президента повідомили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення опитування  не передбачається.

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