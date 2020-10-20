Україна вперше візьме участь у Євротижні і представить 12 власних проєктів, які продемонструють науковий потенціал нашої держави, її готовність бути повноправним партнером Європи на шляху реалізації Зеленої угоди та побудови водневої економіки.

Європейський тиждень регіонів та міст – щорічна головна подія з питань регіональної політики у Європі, експертна платформа комунікацій та обміну ідеями. Цього року Євротиждень об’єднає 500 учасників, обраних на конкурсній основі, і запропонує 1500 різноманітних заходів.

Україну будуть представляти некомерційні організації – Східно-Європейська Асоціація розвитку водневої економіки, Асоціація інвесторів та роботодавців України, Українська кооперативна федерація, Офіс амбасадора відновлюваних джерел енергії у світі Руслани Лижичко.

За результатами пресконференції, присвяченої участі України у European Week of Regions and Cities, яка відбулась 16 жовтня в Укрінформі,лідери платформи Sustainable Ukraine розповіли про проєкти та напрями, які буде представляти Україна.

Євген Михальченко, засновник Східно-Європейської Асоціації розвитку водневої економіки, підкреслив важливість участі України у процесі переходу Європи на відновлювані джерела енергії. Експерт розповів про водень як основу «зеленої» енергетики. У процесі електролізу він стає екологічно чистим та безпечним джерелом енергії і тепла. Найзручніше постачати водень у Європу у вигляді газу, власне, це дає Україні перевагу – адже українська газотранспортна система є хорошою базою для такого постачання. Німеччина зараз розглядає Україну як партнера номер один із постачання водню для «зеленої» енергетики. Таке партнерство змінить і економіку України, стане поштовхом до її «озеленення».

Катріона Мулан, експерт ЄС з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, охорони здоров’я, соціальної солідарності та громад,взяла активну участь у пресконференції, підтримала ініціативу Sustainable Ukraine щодо участі України у Євротижні. На думку експерта, Україна є важливим партнером ЄС, наша держава має потужний промисловий та науковий потенціал для трансформації своєї економіки згідно з принципом декарбонізації. Крім того, транскордонна і територіальна співпраця між європейськими державами – важлива умова успішного переходу до «зеленої» економіки та подолання глобальної екологічної кризи.

Зіновій Свереда, віцепрезидент Української кооперативної федерації, зазначив, що для успішної реалізації економічного та інноваційного потенціалу України необхідна активна і конструктивна співпраця бізнесу, науки, освіти та громадянського суспільства. Українська кооперативна федерація акцентує на важливості освіти, регіонального розвитку, підтримки малого та середнього бізнесу та підвищенні якості життя суспільства як елементів сталого розвитку та кадрової безпеки держави.

Яна Підлісна, Асоціація інвесторів та роботодавців України, розповіла про кластеризацію економіки як формат, що дозволив Європі зробити якісний економічний прорив. Кластер об’єднує і простого громадянина, і потужного бізнесмена. В Україні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства об’єднує науково-дослідні установи, бізнес-структури , у сфері підтримки та реалізації кластерної політики. В Україні наразі не просто окремо розвивається кластерний рух, а й паралельно йде смарт-спеціалізація та децентралізація регіонів. Адже основний потенціал України – це регіони. Наприклад, розвиток автомобільного кластера, ІТ- кластера, агрокластера в нашій державі – це заслуга українських регіонів. Особливістю інноваційної економіки є наявність розвиненої кластерної політики, і Україна творить себе як частину «зеленої» Європи і «зеленого світу».

Участь України у Європейському тижні регіонів та міст – це презентація нашої держави як важливого партнера ЄС із потужним науковим та промисловим потенціалом і важливий крок до глобальної трансформації української економіки згідно з екологічними принципами майбутнього.

Всі події України будуть освітлюватись на онлайн-платформі Collaboration Bridge у прямому ефірі на сторінках у Facebook та на YouTube – ось список запланованих трансляцій (УВАГА: за місцевим київським часом GMT +3):

· 20.10 - 11.00-12.30 Side Event «Green Deal: synergy of civil society»

· 21.10 - 10: 30-11: 30 спеціальна подія SUSTAINABLE UKRAINE за участю українських та європейських парламентарів, лідерів українських галузевих асоціацій, експертів ЄС

· 21.10 - 15: 30-16: 30 Side Event «Ключові аспекти законодавчого стимулювання інвестиційного клімату" зелених "проектів в Україні»

За повним розкладом трансляцій можна ознайомитися на каналі YouTube

Платформа проєкту SUSTAINABLE UKRAINE:

- sustainable-ukraine.eu

- facebook.com/sustainableua

- e-mail:hello@sustainable-ukraine.eu

- #EuroRegionsWeek #SUSTAINABLE UKRAINE