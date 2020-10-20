Тимошенко запропонувала створити систему контролю за виконанням антиковідних заходів

Відзвітувати, на її думку, мають також президент та міністр охорони здоров'я.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко оприлюднила деталі ухваленої Верховною Радою постанови про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз, яку підтримали 308 народних депутатів. Про це вона розповіла під час брифінгу у Верховній Раді та запропонувала створити систему контролю за виконанням постанови.

Від так, окрім відкриття єдиної гарячої лінії для повідомлення про симптоми коронавірусу та безкоштовного тестування мобільними бригадами вдома, постанова передбачає також:

– забезпечення безкоштовними ліками хворих на коронавірус з коригуванням протоколу під найбільш ефективне лікування;

– забезпечення безкоштовними аналізами, які необхідні хворим на КОВІД, включаючи комп’ютерну томографію.

– інвентаризацію мережі всіх лабораторій в Україні (приватних, відомчих, комунальних), які можуть проводити ПЛР-тести.

– проведення 100 тисяч ПЛР-тестів на добу;

– створення у кожній лікарні та пункті швидкої допомоги запасів мінімум на 30 діб усього необхідного для лікування: кисню, ліків та необхідних захисних засобів;.

– відновлення державної санітарно-епідеміологічної служби та забезпечення стратегічної системи захисту України від епідемій;

– внесення необхідних змін до бюджету.

Окрім того, уряд зобов’язаний забезпечити медичному та немедичному персоналу 300% до окладу без урахування хвилин, проведених біля хворого пацієнта. Також буде введено обов’язкове медичне страхування для медиків у розмірі 15 прожиткових мінімумів.

При цьому голова «Батьківщини» зауважила, що ухвалені заходи були напрацьовані її командою та вона слідкувати за їх виконанням.

«Я буду наполягати, щоб у парламенті спеціально створили систему контролю за виконанням цієї постанови. І ми хотіли б, аби президент і міністр охорони здоров’я прозвітували про те, як це виконується», – наголосила Юлія Тимошенко.