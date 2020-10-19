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Тимошенко закликала депутатів підтримати створення Національного штабу із боротьби з коронавірусом

Це, за її словами, зробить боротьбу з епідемією ефективною.

Тимошенко закликала депутатів підтримати створення Національного штабу із боротьби з коронавірусом
Фото: ba.org.ua

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів закликала депутатів підтримати на позачерговому засіданні 20-го жовтня постанову «Батьківщини» №4228 про створення Національного штабу боротьби із коронавірусом. За її словами, це дозволить зробити боротьбу з епідемією ефективною.

«Кожні 15 хвилин від ковіду в Україні помирає людина. Ми вийшли на 12 місце у світі за смертністю. Лікарні вже не мають місць, аби приймати людей, а додаткові ліжка, які розгортаються, не мають належного забезпечення киснем та реанімаційними потужностями. Лікарі виснажені від того навантаження, яке сьогодні є», – зауважила Юлія Тимошенко.

За її словами, до постанови «Батьківщини» долучилися керівництво Верховної Ради, комітети і опозиція.

«Потрібно якнайшвидше створити Національний штаб, бо ситуація трагічна і в економіці, і в фінансах, і в науковій сфері, і в усьому, що стосується національної безпеки. Далі треба створити єдину гарячу телефонну лінію, куди могли б звертатися усі, хто має симптоми хвороби. За зверненням людей до їхньої оселі мають виїжджати мобільні бригади, які безкоштовно тестуватимуть на наявність вірусу просто вдома, щоб потенційні хворі не поширювали його під час переїздів містом і очікуванні у чергах. Людей потрібно забезпечити безкоштовними ліками. Треба негайно розгорнути ліжка, з киснем, реанімаційними можливостями. І невідкладно ухвалити 15 прожиткових мінімумів у якості страховки медиків», – наголосила Голова партії.

«Це може зробити сьогодні лише Національний штаб на чолі з президентом. Сьогодні все це детально прописано в постанові, вона передбачає покроково, усе, що треба зробити, аби захистити людей, медиків і реально захистити країну», – закликала Юлія Тимошенко.

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