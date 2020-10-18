Порошенко анонсував продовження масштабної боротьби з коронавірусом після виборів

П'ятий президент вважає, що правоохоронні органи мають розслідувати, куди були витрачені мільярди з коронавірусного фонду.

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що наступного дня після виборів продовжить допомогу медичним закладам, які стоять на передовій боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

"Було очевидно, що влада дилетантів не зможе дати відповідь на цей виклик. Так само як на будь-який інший. Саме тому наша команда вже в березні розгорнула потужну благодійну волонтерську діяльність", - сказав Порошенко.

За його словами, лікарні по всій Україні отримали від "Благодійного Фонду Порошенка" понад 50 нових і відновлених апаратів ШВЛ, 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч противірусних окулярів, десятки тисяч захисних масок і тестів.

Порошенко додав, що правоохоронні органи мають розслідувати, куди були витрачені мільярди з коронавірусного фонду.

"Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. У Львівській області потреби в ліках покриваються на 20-25%. Про це розповів українським журналістам Любомир Рак, лікар Львівського центру здоров’я легень. Нині один день в лікарні коштує пацієнту 2-2,5 тисячі гривень. І це лише медикаментозного забезпечення. Якщо людина потрапляє у реанімацію, тобто випадок важкий, сума збільшується до 5-6 тисяч гривень на день. Так де, питається, ті 66 мільярдів гривень, які за нашою пропозицією парламент виділив Уряду Зеленського на боротьбу з ковідом? І чому НАБУ не займається цим? І хіба не тих, хто розкрав ці ковідні кошти, треба карати довічним ув’язненням?!", - сказав нардеп.

Нагадаємо, у березні «Благодійний Фонд Порошенка» оперативно відгукнувся на звернення директора КП «Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги» Олександра Ткаченка та профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легень. Фонд Порошенка повідомив, що також закупив комплекти реанімації, які найближчим часом відправлять в обласні центри.